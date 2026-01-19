19.01.2026 05:21:38

Von der Leyen: Werden unsere Interessen stets schützen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigt sich auch nach den neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit solidarisch mit Dänemark und Grönland. "Zusammen stehen wir fest zu unserem Engagement, die Souveränität Grönlands und des Königreichs Dänemark zu wahren", schrieb sie am Abend auf der Plattform X. "Wir werden stets unsere strategischen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen schützen." Man werde "diesen Herausforderungen für unsere europäische Solidarität mit Standhaftigkeit und Entschlossenheit begegnen".

Zuvor hatte EU-Ratspräsident António Costa einen Sondergipfel einberufen, der voraussichtlich am Donnerstag stattfinden soll. Trump hatte am Samstag unter Verweis auf den Konflikt um Grönland ab Februar zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angekündigt - alle von ihnen Nato-Länder. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde.

Der US-Präsident hat wiederholt deutlich gemacht, dass sich die USA die Insel einverleiben wollen - was die europäischen Nato-Partner vehement ablehnen. Trump zufolge würden ansonsten Russland oder China die Insel übernehmen. Grönland ist weitgehend autonom und gehört zum Staatsgebiet des Nato-Mitglieds Dänemark. Aktuell gilt seit Sommer für die meisten EU-Exporte nach Amerika ein Zollsatz von 15 Prozent./hme/DP/zb

