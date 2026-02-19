19.02.2026 17:04:39

Von der Leyen will Grönland besuchen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Grönland-Konflikts mit den USA will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bald die dänische Insel besuchen. Die deutsche Politikerin plane im März eine Reise in die Arktisregion samt Grönland, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde ohne weitere Details zu nennen.

Der Konflikt um Grönland hatte sich im Januar zugespitzt, als Trump mehrfach mit der Annexion der Arktisinsel drohte. Seine Drohungen, zur Not auch militärische Macht anzuwenden, nahm er schließlich zurück - ebenso wie die Ankündigung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder

Dänemark, die USA und Grönland führen Gespräche über die Zukunft der Insel. Die Nato erhöhte ihre Militärpräsenz in der Arktis./wea/DP/men

