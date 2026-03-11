dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
11.03.2026 01:00:00
Von der physischen zur neuronalen Ebene: Zugangssysteme neu denken
Was geschieht, wenn Zugangsdaten nicht mehr physisch oder biometrisch, sondern auf kognitiven Prozessen basieren? Gehirn-Computer-Schnittstellen sind eine aufstrebende Technologie, die diese Möglichkeit greifbar macht. Sie entwerfen eine faszinierende Zukunftsvision, in der Zugangsdaten nicht transportiert oder gescannt – nicht einmal sichtbar – werden, sondern aus der Gehirnaktivität generiert und validiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
