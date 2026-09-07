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Kurswechsel voraus? 07.09.2026 15:47:00

Von Falcon 9 zu Starship: Die Chance für SpaceX-Aktieninvestoren

Von Falcon 9 zu Starship: Die Chance für SpaceX-Aktieninvestoren

Mit dem 80. Starlink-Start des Jahres leitet SpaceX einen Umbruch ein, der auch für die Aktie Folgen haben könnte.

  • SpaceX startete am Sonntag die 80. Starlink-Mission des laufenden Jahres
  • Aus Florida fliegen Starlink-Missionen künftig nur noch mit Starship
  • Falcon 9 bleibt vorerst von der Westküste aus im Einsatz

SpaceX hat am Sonntag seine 80. Starlink-Mission des laufenden Jahres gestartet und mit 27 Satelliten von der Vandenberg Space Force Base aus ins All geschickt. Der Start fällt in eine Umbruchphase: Aus Florida fliegen Starlink-Missionen künftig nicht mehr mit der bewährten Falcon 9, sondern mit der deutlich größeren Starship. Für die SpaceX-Aktie ist das mehr als eine technische Randnotiz, denn der Wechsel soll dem Raumfahrt- und KI-Konzern spürbar helfen, Kosten zu senken.

Starship löst die Falcon 9 an der Ostküste ab

SpaceX befindet sich mitten im Ausstieg aus der Falcon 9, die durch die rund 120 Meter hohe Starship ersetzt werden soll. Erst im vergangenen Monat reichte das Unternehmen Unterlagen zum 14. Starship-Test ein und nannte darin den 15. September als geplanten Betriebsstart. SpaceX-Vizepräsident für den Startbetrieb, Kiko Dontchev, hatte zuvor auf der Plattform X erklärt, die Falcon 9 habe ihren letzten Starlink-Start von Florida aus bereits absolviert. „Ab jetzt fliegen Starlink-Missionen aus Florida auf der Starship", schrieb Dontchev. Das Westküsten-Team um Vandenberg werde dagegen weiterhin regelmäßig Starlink-Satelliten mit der Falcon 9 ins All bringen.

Warum der Umstieg auf Starship die Kosten drücken soll

Die Starship gilt als vollständig wiederverwendbar, kann deutlich mehr Nutzlast transportieren als die Falcon 9 und fliegt mit flüssigem Methan statt mit Kerosin. Diese Kombination soll die Rakete pro Start günstiger machen und sie zugleich besser für Missionen zum Mars rüsten. Für ein Unternehmen, das mit Starlink ein kapitalintensives Satellitennetz betreibt und gleichzeitig seine Startkadenz hochhält, ist die Kostenfrage zentral: Jeder eingesparte Dollar pro Start wirkt sich unmittelbar auf die Marge des Gesamtkonzerns aus.

SpaceX-Aktie sucht nach dem Börsengang noch ihren Kurs

Genau an diesem Punkt setzt die Bedeutung für Anleger an. Die SpaceX-Aktie tut sich seit dem Börsengang im Juni 2026 schwer, eine klare Richtung zu finden. Ein günstigerer, leistungsfähigerer Raketentyp könnte diese Unsicherheit mittelfristig dämpfen, sofern sich die Kosteneinsparungen tatsächlich in den Zahlen niederschlagen.

Anleger dürften in den kommenden Wochen genau darauf achten, ob der für den 15. September angesetzte 14. Starship-Test reibungslos verläuft und ob sich der reguläre Starlink-Betrieb von Florida aus wie angekündigt vollständig auf die neue Rakete verlagert. Ein misslungener Starship-Test könnte die Unsicherheit beim Wechsel der Rakete kurzfristig verstärken.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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