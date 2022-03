Von Moltke wird zweiter Stellvertreter von Chef Sewing - Aktie nachbörslich im Aufwind

Von Moltke tritt damit an die Seite von Karl von Rohr, der bereits seit 2018 Stellvertreter von CEO Christian Sewing ist. Er wird die neue Position mit sofortiger Wirkung neben seiner Aufgabe als Finanzchef übernehmen, wie die Deutsche Bank AG mitteilte.

"James von Moltke hat in den vergangenen fünf Jahren als Finanzvorstand herausragende Arbeit geleistet und hatte einen wichtigen Anteil an der erfolgreichen Transformation der Deutschen Bank", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner laut der Mitteilung. "Der Vorstand ist so bestens aufgestellt für die nächste Strategiephase der Deutschen Bank."

Von Moltke ist seit Juli 2017 Finanzvorstand der Deutschen Bank. Er kam von der amerikanischen Großbank Citigroup, wo er zuletzt Treasurer war.

Am Freitagabend gewinnt die Deutsche Bank-Aktie im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,74 Prozent auf 11,65 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)