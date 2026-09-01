01.09.2026 18:45:38

Von Notz lobt 'klarere Sprache' zu Drohnen-Vorfall

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz begrüßt die Antwort der Bundesregierung auf den gescheiterten Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle. "Dass die Bundesregierung nun endlich eine deutlich klarere Sprache zu dem Vorfall in Leipzig findet, begrüßen wir ausdrücklich. Das war lange überfällig", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Zuvor hatten Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem gemeinsamen Auftritt erklärt, dass die Bundesregierung Russland als Urheber des Vorfalls sieht.

Zugleich zeigte sich von Notz irritiert über "die bisherige Sprach- und Konzeptlosigkeit der Bundesregierung". Es sei ein wichtiges Zeichen, dass Dobrindt und Wadephul zusammen vor die Presse getreten seien.

Generell müsse die Bundesregierung in Sicherheitsfragen aber besser zusammenarbeiten, verlangte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die deutschen Nachrichtendienste ist. Der Nationale Sicherheitsrat müsse ein arbeitsfähiges Gremium werden, zudem brauche es einen Nationalen Sicherheitsberater, der das Thema koordiniere. Außerdem sei eine zwischen den Ministerien abgestimmte Strategie gegen Desinformationen nötig./hrz/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:41 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:22 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
07:17 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zur Wochenmitte schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien geht es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen