Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
13.02.2026 12:30:52
"Von Onkel Jeffrey ausgestattet": Epstein-Akten bringen Chefjuristin von Goldman Sachs zu Fall
Eine Uhr, eine Handtasche, Stiefel: Die Juristin Kathy Ruemmler beriet den Sexualstraftäter Epstein und wurde üppig beschenkt. Jetzt zieht sie die Konsequenz und verlässt Goldman Sachs. Es ist der bislang prominenteste Rücktritt in der Finanzbranche wegen Epstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
