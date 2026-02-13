Goldman Sachs Aktie

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

13.02.2026 12:30:52

"Von Onkel Jeffrey ausgestattet": Epstein-Akten bringen Chefjuristin von Goldman Sachs zu Fall

Eine Uhr, eine Handtasche, Stiefel: Die Juristin Kathy Ruemmler beriet den Sexualstraftäter Epstein und wurde üppig beschenkt. Jetzt zieht sie die Konsequenz und verlässt Goldman Sachs. Es ist der bislang prominenteste Rücktritt in der Finanzbranche wegen Epstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
