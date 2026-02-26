26.02.2026 05:27:38

Von Schokolade bis Duschbad: Produkte mit Pistazien boomen

KÖLN (dpa-AFX) - Dubai-Schokolade, Cremes, Snacks: Pistazienprodukte haben bei Verbrauchern in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. 2021 lag der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel damit bei rund 170 Millionen Euro - im vergangenen Jahr waren es rund 374 Millionen Euro, wie aus Daten des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 120 Prozent.

Allein gegenüber dem Vorjahr legte der Umsatz 2025 um 48 Prozent zu. Zum Vergleich: Der gesamte Markt für Alltagsprodukte, die schnell gekauft werden, wuchs im selben Zeitraum um 3,2 Prozent.

Schokolade zündet Turbo

Treiber der Entwicklung war insbesondere der Schokoladenbereich. Ende 2023 begann der Hype um die Dubai-Schokolade. Diese ist mit Pistaziencreme und dünnen Teigfäden gefüllt. Kurze Zeit später kamen solche Produkte dann auch in Deutschland auf den Markt.

2024 wurde das Umsatzwachstum demnach vor allem durch Tafelschokolade, süße Brotaufstriche und Pistazien als Nüsse getragen. Und auch 2025 hielt der Trend an: Schokoriegel mit Pistazienanteil verzeichneten ein Umsatzplus von 192 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von Tafelschokolade (plus 175 Prozent) und Müsliriegeln (plus 117 Prozent).

Mehr als jeder zweite Haushalt in Deutschland (53 Prozent) kaufte 2025 laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mindestens ein Pistazienprodukt. Die größte Käuferreichweite erzielten die Kategorien Nüsse, Tafelschokolade, Eis, Milchgetränke und Fertigdesserts. Neben Lebensmitteln finden sich Pistazien inzwischen aber auch in Produkten wie Duschbädern, Seifen, Shampoos, Gesichtsmasken, Lippenpflegeprodukten und Weichspülern.

Der Trend erfasst demnach alle Altersgruppen. Die höchste Käuferreichweite und den größten Umsatz erzielen Haushalte, in denen der Haushaltsführer zwischen 25 und 54 Jahre alt ist. Der 26. Februar gilt als Tag der Pistazie./jwe/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
03:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen