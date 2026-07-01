SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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01.07.2026 18:05:24
Von Sensory Room bis Infinity Screen: Blick hinter die Kulissen einer hypermodernen Arena
Vor dem Match zwischen Österreich und Spanien erhielt der STANDARD Zugang zum SoFi Stadium in Los Angeles. Eine Tour durch einen Sporttempel zwischen FIFA-Ansprüchen, Hightech und einem Rasen, der am Ende doch macht, was er willWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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