Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
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18.05.2026 10:08:22
Von Swissquote bis Reyl: Ex-Banker investieren in KI-Startup
Finanziert von ehemaligen Schwergewichten des Bankensektors, hat das Schweizer Startup Cigno eine Seed-Runde über 1,5 Millionen Franken abgeschlossen. Das Unternehmen will eine neue Schicht von KI-Infrastruktur für die Beratung aufbauen und zielt dabei auch auf Finanzdienstleister in der Schweiz und Europa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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