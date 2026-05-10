Von Virusausbruch betroffenes Schiff in Teneriffa angekommen

MADRID/GRANADILLA (dpa-AFX) - Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff ist Live-Aufnahmen des spanischen Fernsehens zufolge in den Hafen Granadilla der Insel Teneriffa eingefahren. Von hier aus sollen die Menschen an Bord der "Hondius", darunter mehrere Deutsche, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem nahegelegenen Flughafen gebracht und sofort in ihre Heimatländer geflogen werden./ro/DP/zb