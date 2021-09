Von Wirtschaftswachstum in Deutschland profitiert auch Österreich

Wenn die deutsche Binnennachfrage um 1 Prozent steigt, wirkt sich das in Österreich mit einem Plus von 0,06 Prozent des BIP aus. Das hat das Momentum Institut berechnet. Im Europa-Vergleich liege Österreich damit im Spitzenfeld: nur die ungarische (plus 0,07 Prozent) und die tschechische Wirtschaft (plus 0,09 Prozent) wachsen stärker mit, so der sozialliberale Think Tank am Freitag in einer Aussendung.

Auch die deutschen Unternehmen, die Niederlassungen in Österreich haben, spielen eine bedeutende Rolle für die heimische Wirtschaft. So hängen laut Statistik Austria über 300.000 Arbeitsplätze in Österreich an deutschen Firmen, hieß es in der Aussendung. Die wirtschaftspolitische Agenda der nächsten deutschen Bundesregierung sei richtungsweisend für ganz Europa. Die Ausrichtung der deutschen Wirtschaft könne somit auch weitreichende Folgen für den österreichischen Arbeitsmarkt haben, erklärte Momentum-Chefökonom Oliver Picek laut Aussendung.

