Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Kaufempfehlung
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25.06.2026 12:36:00
Vonovia-Aktie bekommt Rückenwind von Analystenlob - LEG und TAG auch stark
Damit setzten sie sich deutlicher über der 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend ab, mit der die Aktien jüngst gerungen hatten. Seit Jahresbeginn stehen allerdings immer noch Kursverluste von rund 13 Prozent zu Buche.
Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothäusler zählt Vonovia nun zu seinen Favoriten im Sektor. Er wird in einer Branchenanalyse allgemein optimistisch für Wohnimmobilienkonzerne.
In der Folge gehörten die Aktien von LEG Immobilien und TAG Immobilien mit einem Plus von 1,95 Prozent auf 55,00 Euro beziehungsweise 1,86 Prozent auf 13,68 Euro zu den stärksten Titeln im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.
Vorsichtiger wird Rothäusler jedoch im Gewerbebereich, was Aroundtown ein Minus von zeitweise 2,61 Prozent bei 2,32 Euro einbrockte.
/niw/nas
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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