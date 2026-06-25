Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kaufempfehlung 25.06.2026 12:36:00

Vonovia-Aktie bekommt Rückenwind von Analystenlob - LEG und TAG auch stark

Vonovia-Aktie bekommt Rückenwind von Analystenlob - LEG und TAG auch stark

Eine Kaufempfehlung katapultiert die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia nach oben.

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktien von Vonovia am Donnerstag spürbar angeschoben. Für die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns ging es im DAX zuletzt um 2,31 Prozent auf 21,27 Euro nach oben.

Damit setzten sie sich deutlicher über der 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend ab, mit der die Aktien jüngst gerungen hatten. Seit Jahresbeginn stehen allerdings immer noch Kursverluste von rund 13 Prozent zu Buche.

Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothäusler zählt Vonovia nun zu seinen Favoriten im Sektor. Er wird in einer Branchenanalyse allgemein optimistisch für Wohnimmobilienkonzerne.

In der Folge gehörten die Aktien von LEG Immobilien und TAG Immobilien mit einem Plus von 1,95 Prozent auf 55,00 Euro beziehungsweise 1,86 Prozent auf 13,68 Euro zu den stärksten Titeln im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

Vorsichtiger wird Rothäusler jedoch im Gewerbebereich, was Aroundtown ein Minus von zeitweise 2,61 Prozent bei 2,32 Euro einbrockte.

/niw/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gerichtsurteil entlastet Deutsche Wohnen - Vonovia-Aktie reagiert freundlich

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten