Vonovia-Aktie fällt zurück: Vonovia steigt bei Gropyus ein

Wie beide Unternehmen mitteilten, wird Vonovia als Lead-Investor an der Series-B-Finanzierungsrunde von Gropyus teilnehmen, die insgesamt ein Volumen von rund 100 Millionen Euro aufweist.

Im Zuge der Investition werde Vonovia-Vorstand Daniel Riedl, verantwortlich für Entwicklungsgeschäft und Neubauvorhaben bei Vonovia, in den Gropyus-Aufsichtsrat einziehen.

"Gropyus digitalisiert und transformiert die Wohnungs- und Bauwirtschaft, diesen Zugang möchten wir für unsere Projekte künftig nutzen, um ressourcenschonendes Wohnen weiter voranzutreiben", sagte Riedl. Zuvor hatten beide Unternehmen eine strategische Kooperation.

Mit den Mitteln der Finanzierungsrunde will das österreichische Unternehmen, das im Bereich nachhaltiges und digitales Bauen und Wohnen tätig ist, die langfristigen Wachstumspläne wie den Ausbau des Produktionsstandortes in Richen in Deutschland beschleunigen.

"Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für die nächsten Jahre und sind stolz auf die Unterstützung neuer und bestehender Investoren", sagt Gropyus-CEO Markus Fuhrmann. "Wir freuen uns, dass wir mit Vonovia Europas größtes Wohnungsunternehmen von unseren Produkten überzeugen konnten."

Insgesamt belaufen sich die bisherigen Investitionen bei Gropyus den Angaben zufolge über zwei Finanzierungsrunden auf mehr als 200 Millionen Euro.

Vonovia beteiligt sich an Firma für serielles Bauen

Vonovia beteilige sich als Hauptinvestor ("Lead-Investor") an einer Finanzierungsrunde für das Unternehmen, die ein Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro hat, berichteten die Unternehmen am Dienstag in Bochum und Wien. Über den genauen Vonovia-Anteil wurden keine Angaben gemacht.

Im Zuge der Investition wird der für das Entwicklungsgeschäft und Neubauvorhaben zuständige Vonovia-Vorstand Daniel Riedl in den Aufsichtsrat der Gropyus AG bestellt. Mit dem Geld soll unter anderem ein Produktionsstandort im baden-württembergischen Eppingen-Richen ausgebaut werden.

Ein neunstöckiger Referenzbau in Holz-Hybrid-Bauweise in Weißenthurm bei Koblenz mit 54 Wohnungen war laut Unternehmen im Frühjahr 2022 nach nur elf Wochen Bauzeit erstellt worden.

Die Vonovia-Aktie verlor im XETRA-Handel 0,30 Prozent und schloss bei 26,67 Euro.

