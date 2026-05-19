Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Emission überzeichnet 19.05.2026 14:54:00

Vonovia-Aktie höher: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt

Vonovia-Aktie höher: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt

Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft.

Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anleihen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.

Auf XETRA zeigt sich die Vonovia-Aktie am Dienstag zeitweise 1,78 Prozent im Plus bei 22,36 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

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Bildquelle: Vonovia SE

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