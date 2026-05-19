Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Emission überzeichnet
|
19.05.2026 14:54:00
Vonovia-Aktie höher: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt
Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anleihen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.
Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.
Auf XETRA zeigt sich die Vonovia-Aktie am Dienstag zeitweise 1,78 Prozent im Plus bei 22,36 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Vonovia SE
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