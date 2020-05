Vonovia-Aktie im Aufwind: Auslandszukäufe treiben Vonovia weiter an - Keine Aussage zu Deutsche-Wohnen-Kauf

Zudem profitierte der DAX -Konzern von seinem Wohnungsbestand, von Neubauten und Dachaufstockungen, aber auch von seinen Dienstleistungen rund um die Gebäude. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Vonovia

Im ersten Quartal erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO) im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 335,5 Millionen Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Dienstag in Bochum mitteilte. Die Mieteinnahmen stiegen in den ersten drei Monaten bei einem weiterhin geringen Leerstand um rund 12,3 Prozent auf 564 Millionen Euro. Die Miete erhöhte sich im Schnitt auf 6,94 Euro pro Quadratmeter - das waren 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig steckte Vonovia mit 452,7 Millionen Euro deutlich mehr in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung.

Die Vonovia-Aktie gewinnt im XETRA-Geschäft derzeit 4,57 Prozent auf 46,00 Euro.

Vonovia-CEO: Weder Dementi noch Bestätigung zu Deutsche-Wohnen-Spekulation

Vonovia-CEO Rolf Buch will die Erklärung des Bochumer Immobilienkonzerns zu möglichem Interesse an der Berliner Deutsche Wohnen SE weder als Dementi noch als Bestätigung verstanden wissen.

Fusionen und Zukäufe seien bekanntlich Teil der Vonovia-Strategie, seit 2013 überprüfe der Konzern alle Optionen und habe mehrere Zukäufe getätigt.

Man wolle sich aber von Gerüchten nicht treiben lassen, und der Konzern werde "weder bestätigen noch dementieren, wenn es rechtlich nicht verpflichtend sei", sagte Buch in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Im April hat Vonovia einen Medienbericht über mögliches Interesse am Berliner Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen nicht direkt dementiert. Der Bochumer DAX-Konzern teilte aber mit, dass die Bewältigung der Corona-Krise derzeit "absolute Priorität" habe und zudem die Unterstützung der Berliner Politik für eine solche Transaktion gesichert sein müsse.

Generell seien Akquisitionen "integraler Bestandteil unserer Strategie und werden fortlaufend geprüft", so Vonovia im April. "Eine derartige Transaktion in Berlin wäre aber überhaupt nur realistisch, wenn fundamentale Fragen geklärt wären und sie von einem entsprechenden Willen der Berliner Politik getragen würde, die derzeit mit Hochdruck an der Bewältigung der Coronakrise arbeitet."

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor laut Kreisen berichtet, dass Vonovia einen neuen Versuch erwäge, Deutsche Wohnen zu übernehmen, wodurch ein Wohnimmobiliengigant mit einer Bewertung von rund 40 Milliarden US-Dollar entstünde. Laut Bloomberg hat Vonovia Berater beauftragt, die Machbarkeit einer solchen Transaktion zu prüfen, welche eine "freundliche" Übernahme sein müsste und "einer politischen Überprüfung standhalten" müsse.

BOCHUM (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)