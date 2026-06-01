Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Kontinuität
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01.06.2026 16:14:00
Vonovia-Aktie in Rot: Arnd Fittkau bleibt bis Mai 2030 an Bord
Damit will Vonovia auf Kontinuität im operativen Vermietungsgeschäft setzen und frühzeitig Klarheit über die weitere Besetzung des Vorstands schaffen.
"Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung sichern wir Kontinuität in einem zentralen Vorstandsressort", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Clara Streit. Fittkau stehe seit vielen Jahren für eine verlässliche Bewirtschaftung des Wohnungsbestands und sorge mit seinem Team mit großem Engagement für hohe Kundenzufriedenheit und niedrige Leerstandsquoten.
Arnd Fittkau ist seit Mai 2019 im Vorstand des Bochumer Wohnungsunternehmens und verantwortet als Chief Rental Officer die Bewirtschaftung des bundesweiten Immobilienbestands.
Die Vonovia-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,91 Prozent auf 21,02 Euro.
DJG/uxd/ros
DOW JONES
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Bildquelle: Vonovia SE
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