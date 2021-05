Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia bleibt in der Gewinnspur und will internationale Expansion fortsetzen

Zudem profitiert Vonovia von seinen Zukäufen in Schweden, wohnungsnahen Dienstleistungen sowie Neubauten. Im ersten Quartal 2021 legte der operative Gewinn (FFO) im Jahresvergleich um 14,1 Prozent auf 382,9 Millionen Euro zu, wie das DAX -Unternehmen am Dienstag in Bochum bei Vorlage der Quartalszahlen mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Vonovia.

Die Miete erhöhte sich in den ersten drei Monaten im Schnitt auf 7,18 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Zuwachs trugen vor allem modernisierte Wohnungen bei. Die Kosten dafür legen die Konzerne nicht nur teilweise auf die Mieter um, sondern sie können die Mieten anschließend auch stärker erhöhen. Die Mieten seien aufgrund der aktuellen Marktentwicklung um 0,7 Prozent gestiegen, hieß es. Der Umsatz kletterte um 14,7 Prozent auf rund 1,15 Milliarden Euro.

Gleichzeitig steckte Vonovia im Auftaktquartal mit 379,9 Millionen Euro weniger in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung. So gab das Unternehmen in Berlin weniger für Modernisierungen aus. Zudem habe es vereinzelte Einschränkungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie gegeben, hieß es weiter. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 247 Millionen Euro. Ein Plus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Vonovia will internationale Expansion fortsetzen

Vonovia schaltet nach der erfolgreichen Integration des Zukaufs des schwedischen Wohnungsunternehmens Hembla wieder auf Wachstum und sucht international nach geeigneten Wohnungsportfolios. "Wir sind jetzt gerade sehr mutig, was das Ausland angeht", sagte Vonovia-CEO Rolf Buch in der Medien-Telefonkonferenz. Man hoffe, in den kommenden Jahren fündig zu werden. In Frage kämen Länder, in denen der Konzern bereits präsent ist, wie zum Beispiel Niederlande und Schweden. Aber auch Dänemark sei "nicht grundsätzlich auszuschließen", Kopenhagen sei leicht erreichbar vom schwedischen Malmö, wo Vonovia präsent ist. Frankreich käme generell auch in Frage, allerdings müsste sich im dortigen Markt regulatorisch "noch etwas ändern", bevor das Nachbarland interessant für Zukäufe durch Vonovia werde.

Mit der Integration von Hembla auf eine einheitliche Plattform habe Vonovia bewiesen, dass das skalierbare Modell von Vonovia auch in vergleichbaren, internationalen Märkten umsetzbar sei, so Buch. "Wir können es jetzt außerhalb Deutschlands", sagte Buch. Das sei für die langfristige Perspektive von Vonovia wichtig.

Durch das Zusammengehen in Schweden seien zum Beispiel die Finanzierungsbedingungen besser, die Zinszahlungen niedriger geworden, man spare Kosten durch eine anstatt zwei Managementstrukturen, und das Geschäft sei digitaler geworden, sagte Buch. Die Integration sei einher gegangen mit einem signifikanten Stellenabbau in Schweden auf Managementebene, so Buch. Zahlen wollte er nicht nennen. Buch bekräftigte, dass Vonovia für 2021 rund 30 Millionen Euro an finanziellen und operativen Synergien von der Hembla-Integration erwartet, ab 2022 sollen dies jährlich 36 Millionen Euro sein. Übertragen auf einen großen Markt wie Deutschland wären die erreichten Synergien 10mal so hoch, rechnete Buch.

Für Vonovia-Aktien geht es via XETRA zwischenzeitlich um 0,98 Prozent nach oben auf 55,78 Euro.

(dpa-AFX / Dow Jones Newswires)