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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Emission überzeichnet 18.05.2026 20:36:41

Vonovia-Aktie leicht tiefer: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt

Vonovia-Aktie leicht tiefer: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt

Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft.

Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.

Auf Tradegate zeigt sich die Vonovia-Aktie am Montag zeitweise bei 21,91 Euro um 0,27 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES

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Bildquelle: Vonovia SE

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08.05.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
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