Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Emission überzeichnet
|
18.05.2026 20:36:41
Vonovia-Aktie leicht tiefer: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt
Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.
Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.
Auf Tradegate zeigt sich die Vonovia-Aktie am Montag zeitweise bei 21,91 Euro um 0,27 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.
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