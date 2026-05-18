Vonovia-Aktie leicht tiefer: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt

Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.

Auf Tradegate zeigt sich die Vonovia-Aktie am Montag zeitweise bei 21,91 Euro um 0,27 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES