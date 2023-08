Vonovia-Aktie schwächelt etwas: RBC belässt Vonovia auf 'Outperform'

Die ausgehandelten Bedingungen für die jüngste Umschuldung dürften dem Immobilienkonzern bessere Bewertungsmultiplikatoren bescheren, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm nur leichte Veränderungen an seinen Gewinnprognosen (EPS) bis zum Jahr 2027 vor.

Die Vonovia-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 20,31 Euro.

