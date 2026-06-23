Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Wandlungsprämie 23.06.2026 08:05:41

Vonovia-Aktie tiefer: Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe in Planung

Vonovia-Aktie tiefer: Wandelanleihen in dreistelliger Millionenhöhe in Planung

Vonovia besorgt sich mit Wandelanleihen frisches Geld. Diese umfassen einen Betrag in dreistelliger Millionenhöhe und sollen unter anderem der Schuldenrefinanzierung dienen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er Wandelanleihen im Volumen von 750 Millionen Euro begeben. Sie werden am 30. Juni 2031 fällig und werden in neue oder bestehende Aktien wandelbar sein oder können in bar zurückgezahlt werden. Den Nettoerlös will der Immobilienkonzern für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwenden.

Die Anleihen werden mit einer Wandlungsprämie zwischen 35,0 und 40,0 Prozent über dem Referenzaktienkurs angeboten. Es werden keine periodischen Zinszahlungen geleistet.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gibt die Vonovia-Aktie zeitweise 1,26 Prozent auf 20,40 Euro ab.

DOW JONES

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Bildquelle: Vonovia SE

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