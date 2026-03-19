Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Zahlenvorlage
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19.03.2026 07:23:00
Vonovia-Aktie trotzdem leichter: Operatives Wachstum, mehr Dividende - neuer CEO setzt auf Schuldenabbau
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im fortgeführten Geschäft um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Damit schaffte Vonovia die hauseigene Prognose und erfüllte die Markterwartungen.
Der bereinigte Gewinn vor Steuern, die aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer, legte um 4,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Der freie Cashflow (OFCF) sank um 2,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro.
Nach Steuern und Dritten verdiente Vonovia 3,72 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 900 Millionen Euro im Vorjahr.
Für das laufende Jahr plant Vonovia weiterhin mit einem bereinigten EBITDA in der Größenordnung von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Den bereinigten Vorsteuergewinn sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro.
2028 soll das bereinigte EBITDA auf 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro zulegen. Vonovia gibt sich zudem ehrgeizigere Ziele für den Verschuldungsgrad.Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verliert die Vonovia-Aktie zeitweise 0,86 Prozent auf 24,25 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
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