Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Zinssorgen
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08.07.2026 18:00:00
Vonovia-Aktie verliert nach neuer Nahost-Eskalation deutlich
Der Anstieg der Ölpreise hat am Mittwoch den europäischen Immobiliensektor belastet. Neben den Rohstoff- und Bauwerten zeigt er damit die deutlichste Reaktion darauf, dass der Iran-Krieg nach US-Angriffen wieder Thema ist. Steigende Ölpreise schüren Inflationssorgen und machen letztlich eine Zinsreaktion der Notenbanken wieder wahrscheinlicher. Bei Rohstoff- wie Bauwerten spielen dadurch gedämpfte Konjunkturerwartungen die Hauptrolle.
Im DAX lagen Vonovia SE im XETRA-Handel mit letztlich -5,9 Prozent auf 21,06 Euro am unteren Ende des Leitindex. Sie hatten sich wie der Immobiliensektor in den vergangenen vier Wochen klar erholt. Die Anleiherenditen - und damit die Marktzinsen - waren von Mitte Mai bis Ende Juni klar gesunken. Dies begünstigt die Finanzierung von Transaktionen in der Branche.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Vonovia SE
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