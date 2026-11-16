Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Liquiditätsprobleme
|
16.11.2026 16:37:00
Vonovia-Aktie: Vier Töchter von Buwog-Tochter Gropyus insolvent
Wie Gropyus Anfang November mitteilte, ist ein Investor abgesprungen: "Die Auszahlung einer vertraglich vereinbarten und bereits fälligen Investorenfinanzierung ist nicht wie geplant erfolgt, eine Überbrückung durch bestehende Gesellschafter reichte nicht für alle Gesellschaften aus", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) aus der Gropyus-Presseaussendung. Um welchen Investor es sich handelt, sagt Gropyus nicht.
Mehrere laufende Bauprojekte für Buwog
Für die Buwog baut Gropyus derzeit laut "FAZ" mehrere Wohnhäuser: 68 Wohneinheiten in Salzburg, 41 Wohneinheiten in Dresden, 185 Wohneinheiten in Berlin und 91 Wohneinheiten in Hanau. An den österreichischen Standorten Wien und Steinhaus sowie in den deutschen Niederlassungen in Berlin und Eppingen-Richen arbeiten der Zeitung zufolge insgesamt rund 550 Beschäftigte.
Laut FAZ will Vorstandsvorsitzender Philipp Erler das Unternehmen neu aufstellen. Der Fokus liege auf der Fortführung laufender Projekte, der Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und einer tragfähigen Finanzierung. "Die weit fortgeschrittenen Investorengespräche wollen wir schnell abschließen - noch vor Eröffnung der Verfahren", sagte er der Zeitung Anfang November. Bei der oberösterreichischen Tochter wurde das Konkursverfahren inzwischen eröffnet. Forderungen können bis 14. Jänner 2027 angemeldet werden.
Seit Gründung über 400 Mio. Euro eingesammelt
Seit seiner Gründung 2019 sammelte der Produzent von seriell gefertigten Holzmodulen über 400 Mio. Euro Eigenkapital ein. Zu den Gesellschaftern zählen neben den Gründern und Mitarbeitern Wohnbauunternehmen und Risikokapitalgeber. Der ehemalige WKÖ-Präsident Harald Mahrer war bis August stellvertretender Vorsitzender des Gropyus-Aufsichtsrates und von 2019 bis 2021 als Investor auch an dem Unternehmen beteiligt.
Der Holzhaus-Bauer steht auch im Zentrum von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Ein Sprecher der WKStA bestätigte der APA Ende Oktober, dass in der Causa gegen rund 20 Beschuldigte ermittelt wird, laut "Standard" sind darunter auch Mahrer und der deutsche Investor Florian Fritsch. Es gilt die Unschuldsvermutung.
pro/sag
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vonovia SE
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
|
11.11.26
|Kaufen von DZ BANK für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
11.11.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,80
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.