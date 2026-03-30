Vonovia-Aktie zeigt sich stabil trotz Analystenanpassung

Trotz einer erneuten Senkung des Kursziels bleibt Goldman Sachs für Vonovia optimistisch. Die Aktie zeigt sich davon unbeeindruckt und legt leicht zu.

• Kursziel für Vonovia gesenkt, "Buy"-Rating bleibt bestehen• Zinsen bleiben zentraler Belastungsfaktor• Aktie reagiert nur moderat auf Analystenstudie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre aktuelle Analyse für den DAX-Konzern Vonovia vorgelegt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und einer weiteren Korrektur des Kursziels hält Analyst Jonathan Kownator an seiner positiven Grundstimmung für Deutschlands größten Wohnimmobilienkonzern fest.

Kursziel sinkt auf 31,30 Euro

In der jüngsten Studie hat Goldman Sachs das Kursziel für die Vonovia-Aktie von zuvor 32,10 Euro auf nun 31,30 Euro gesenkt. Diese Anpassung ist Teil einer Serie von Kurszielreduzierungen in den vergangenen Monaten. Noch Ende 2025 lag die Zielmarke bei über 39 Euro. Hauptgrund für die vorsichtigere Bewertung sind primär die anhaltend hohen Zinskosten, die das Bewertungsmodell der Analysten beeinflussen und die Profitabilität im Immobiliensektor unter Druck setzen.

"Buy"-Rating bestätigt: Potenzial bleibt hoch

Trotz der Senkung des Kursziels bleibt die Einstufung für das Papier auf "Buy". Goldman Sachs sieht in Vonovia weiterhin einen attraktiven Wert innerhalb der europäischen Immobilienbranche. Beim aktuellen Kursniveau von rund 21 Euro impliziert das neue Kursziel von 31,30 Euro noch immer ein signifikantes Aufwärtspotenzial von etwa 50 Prozent.

Analyst Jonathan Kownator hob in der Vergangenheit besonders die Fortschritte beim Schuldenabbau und die soliden operativen Kennzahlen hervor. Wohnimmobilien werden von der Investmentbank zudem als wichtige defensive Assets zur Portfoliodiversifizierung betrachtet, die Schutz gegen geopolitische Risiken und hohe Bewertungen in anderen Sektoren wie dem Tech-Bereich bieten können.

Fokus auf Bilanz und Zinsentwicklung

Der Immobilienmarkt blickt gespannt auf die kommenden Monate. Während Vonovia durch den Verkauf von Immobilienpaketen (Veräußerungen) aktiv an der Stärkung der Bilanz arbeitet, bleibt die Zinsentwicklung der entscheidende Faktor für die Refinanzierungskosten. Goldman Sachs signalisiert mit der Beibehaltung der Kaufempfehlung jedoch, dass der Konzern operativ gut aufgestellt ist, um diese Phase zu meistern. Anleger warten nun auf die nächsten Quartalszahlen, die voraussichtlich am 7. Mai 2026 veröffentlicht werden, um weitere Details zur Geschäftsentwicklung zu erhalten.

Am Montag reagiert die Vonovia-Aktie auf XETRA mit einem zeitweisen Kursplus von 0,88 Prozent auf 21,23 Euro und nimmt die Kurszielsenkung damit unaufgeregt zur Kenntnis.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at