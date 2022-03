Vonovia-Aktie: Zum ersten Mal Social Bonds begeben

Wie die Vonovia SE mitteilte, haben die Social Bonds Laufzeiten von 3,85 bzw 6,25 Jahren und der Green Bond eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2,5 Milliarden Euro und einem Kupon von 1,875 Prozent waren den weiteren Angaben zufolge 4,7-fach überzeichnet.

Mit den beiden Social Bonds sollen soziale Projekte finanziert werden. Darunter fallen laut Vonovia belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens 15 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum ermöglichen sollen. Außerdem sollen die Mittel aus den sozialen Anleihen für barrierearme Wohnungen genutzt werden. Die Mittel aus der grünen Anleihe sollen unter anderem in die Refinanzierung nachhaltiger Projekte in Deutschland, Österreich und Schweden fließen.

