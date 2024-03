Vonovia beendet interne Untersuchung nach Korruptionsverdacht

Düsseldorf (Reuters) - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat seine Untersuchungen mutmaßlicher Betrugsfälle durch ehemalige Beschäftigte beendet.

Die internen Untersuchungen seien abgeschlossen, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Freitag in einer Analysten-Konferenz. Die Ermittlungen hätten bestätigt, dass Vonovia kein materieller Schaden aus dem Fall entstanden sei, betonte er. Dies gelte auch für die Mieter. Der Konzern prüfe nun, rechtliche Schritte gegen "beteiligte Parteien" einzuleiten. "Wir werden dabei sehr entschieden vorgehen", betonte Buch.

Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte im März 2023 Büros des Immobilienriesen durchsucht. Sie hatte damals erklärt, sie führe ein Ermittlungsverfahren, das strafbare Handlungen zum Nachteil von zwei Wohnungsunternehmen zum Gegenstand habe. Vonovia hatte immer betont, der Konzern sehe sich als geschädigte Partei in dem Fall an. Vonovia hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und die Anwaltskanzlei Hengeler Müller mit der internen Untersuchung beauftragt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauerten noch an, erklärte Vonovia.

