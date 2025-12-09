Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
09.12.2025 12:53:40
Vonovia bekommt neue CDO - Vertrag von Werhahn vorzeitig verlängert
DOW JONES--Vonovia bekommt zum 1. Juni einen neuen Chief Development Officer. Wie der Wohnimmobilienkonzern mitteilte, soll Katja Wünschel zum 1. Juni den derzeitigen CDO Daniel Riedl ablösen. Wünschel trete zum 1. April in das Unternehmen ein, Riedl verlasse Vonovia nach ihrer zweimonatigen Einführungsphase zum 31. Mai "im besten gegenseitigen Einvernehmen".
Wünschel kommt von der RWE Renewables Europe & Australia GmbH, die Onshore-Wind- und Solarparks entwickelt, baut und betreibt, seit 2022 als CEO.
Wie Vonovia weiter mitteilte, hat der DAX-Konzern den Vertrag von CHRO Ruth Werhahn vorzeitig bis Ende September 2029 verlängert. Werhahn hat seit Oktober 2023 die Verantwortung für das Personalressort, die Handwerkerorganisation (Vonovia Technischer Service), die IT und den Zentralen Service.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 06:53 ET (11:53 GMT)
