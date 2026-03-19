Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
19.03.2026 07:15:38
Vonovia bleibt auf Wachstumskurs - Schulden sollen schneller runter
BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) hat im vergangenen Jahr vor allem dank höherer Mieteinnahmen mehr verdient. Aber auch das Geschäft mit Zusatzleistungen und der Verkauf von Immobilien steuerten zum Zuwachs des operativen Ergebnisses bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr und für 2028 bestätigte das Unternehmen, zugleich will Vonovia den Abbau der Schulden beschleunigen.
Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg 2025 auf im Schnitt 8,38 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Im operativen Geschäft lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im vergangenen Jahr auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich erwirtschaftete Vonovia einen auf die Aktionäre anfallenden bereinigten Gewinn von 1,54 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Dividende soll um 2,5 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie steigen./mne/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
19.03.26
|Wohnen: Warum Vonovia wieder riesige Gewinne macht (Spiegel Online)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|XETRA-Handel DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)