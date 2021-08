Vonovia-CEO: Bei Scheitern kein weiteres Deutsche-Wohnen-Angebot

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Sollte das aktuelle Übernahmeangebot der Vonovia SE für Deutsche Wohnen wieder scheitern, wird es Vonovia-Chef Rolf Buch zufolge vorerst keinen weiteren Versuch geben.

"Wir haben uns verpflichtet, dass wir kein weiteres Angebot mehr machen", sagte Buch in der Medien-Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen. Im Business Combination Agreement habe Vonovia sich auch verpflichtet, bei Scheitern "keine weiteren Aktien im Markt zu kaufen" und "nicht durch Ankauf ein Pflichtangebot auszulösen", so Buch.

Derzeit hält Vonovia direkt 29,99 Prozent der Anteile an Deutsche Wohnen, laut Buch hätte der Erwerb von 1.000 Aktien mehr ein Pflichtangebot ausgelöst. Das sei aber "halbunfreundlich" und in der aktuellen Konstellation "der falsche Weg", das Management von Vonovia und Deutsche Wohnen hätten sich verpflichtet, gemeinsam den Weg zum Zusammenschluss zu gehen.

Nicht verpflichtet habe sich Vonovia, keine Deutsche Wohnen Aktien zu verkaufen, so Buch. Bei Scheitern könne der Konzern auch mit knapp 30 Prozent aber auch ein "stabiler Ankeraktionär" sein und zumindest teilweise die Geschäftspolitik mit bestimmen. Mit der offiziellen Unterbreitung des Übernahmeangebots für Deutsche Wohnen ist Buch zufolge nun Mitte bis Ende August zu rechnen, nachdem die Bafin Vonovia am Donnerstag von der einjährigen Sperrfrist befreite, die normalerweise nach dem Scheitern eines Angebots gilt. Vonovia bietet nun 53 Euro je Deutsche Wohnen Aktie, 1 Euro mehr als im vorigen Angebot, die Mindestannahmeschwelle beträgt unverändert 50 Prozent, die Transaktionssicherheit ist nun aber wesentlich höher.

An der Mindestannahmeschwelle war das jüngste Angebot knapp gescheitert, bei dem 47,62 Prozent der Aktien angedient wurden. Bei dem neuen Angebot werden die Anteile von Vonovia an Deutsche Wohnen nun eingerechnet. In der Zwischenzeit ist Vonovia durch Zukäufe zu Deutsche Wohnens größtem Aktionär geworden. Laut einer Stimmrechtsmitteilung sind Vonovia mit Stand 2. August über den direkt gehaltenen Anteil von 29,99 Prozent hinaus durch Instrumente direkt und indirekt 30,93 Prozent der Anteile an Deutsche Wohnen zuzurechnen.

