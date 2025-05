Vonovia-CEO: Wertstabilisierung im Immobiliensektor verfestigt sich

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Vonovia-CEO Rolf Buch, der zum Jahresende ausscheidet, sieht Belege dafür, dass sich im Immobiliensektor "die Wertstabilisierung verfestigt hat". Auch die Immobilienpreise stiegen wieder, nach mehreren rückläufigen Jahren.

Die Phase sei vorbei, "wo wir uns Sorgen um Werte machen werden, das wird jetzt wieder nach vorne gehen", sagte Buch in einer Medientelefonkonferenz zu den Erstquartalsergebnissen. Es sei eine "deutliche Belebung des Transaktionsmarktes insgesamt" zu beobachten, was sich in der positiven Entwicklung des Unternehmenssegments Recurring Sales widerspiegele. Die Zuversicht der Investoren kehre zurück, "und wir können unsere Wohnungen wieder mit guter Marge verkaufen". Daher sei Vonovia "sehr zuversichtlich", auch "was die Bewertung der Immobilienbestände im Juni" betreffe, so Buch.

Angesichts der nun bei Vonovia anstehenden Wachstumsphase, die er "nicht komplett als CEO begleiten kann", wenn sie wirklich ins nächste Jahrzehnt reiche, sei nun für ihn der "richtige Zeitpunkt gekommen, um vorausschauend und geordnet meine Nachfolge zu organisieren". Kontinuität sei gerade in dynamischen Zeiten wichtig, aber er mache den "Wechsel gerne in einem Aufwärtskurs und nicht in einem Abwärtskurs". Es müsse zu einem Zeitpunkt sein, "wo das Unternehmen wieder stabilisiert in die Zukunft schaut".

Im Unternehmen sei die Liquidität "weiterhin hervorragend", die Ratings stabil. Und das Unternehmen habe seinen Verschuldungsgrad wieder pro forma bei 45 Prozent in den Zielkorridor zurückgebracht. Auf dieses Ziel habe Vonovia "sehr lange in den drei vergangenen Jahren hingearbeitet". "Mission accomplished", damit habe der DAX-Konzern "wieder grünes Licht für unsere Wachstumspläne 2028", sagte Buch.

Vonovia hat am Dienstagabend angekündigt, dass Buch das CEO-Amt bis zum Jahresende an Luka Mucic übergibt, derzeit CFO bei Vodafone plc und zuvor langjähriger CFO und COO bei SAP.

