Vonovia-Chef fordert deutliche Senkung der Baukosten

- von Riham Alkousaa und Matthias Inverardi

Düsseldorf (Reuters) - Vonovia-Chef Rolf Buch fordert angesichts der Wohnungsnot in Deutschland ein entschiedenes Gegensteuern der Politik, um den Neubau von Immobilien wieder anzukurbeln. "Die Baukosten müssen von 5.000 Euro pro Quadratmeter wieder auf 3.000 Euro pro Quadratmeter gesenkt werden", sagte Buch der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei pocht er auf eine Senkung der Staatsquote an den Baukosten. Aber auch Vorschriften für das Bauen und das Mietrecht müssten angetastet werden. Sonst drohe für allem für junge Bürger ein zentrales Versprechen der Gesellschaft verloren zu gehen: "Früher hieß es: Wer fleißig ist, wird sich mit seinem Gehalt ein selbstbestimmtes Leben aufbauen können", sagte Buch. "Ohne Wohnraum ist das aber nicht möglich."

Die Zahl der Neubauten in Deutschland ist dramatisch eingebrochen, allein im August wurde nur der Bau von 19.300 Wohnungen genehmigt. Dem statistischen Bundesamt zufolge waren dies 31,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Vonovia und andere große Immobiliengesellschaften wie die LEG haben angesichts explodierender Zinsen und hoher Baukosten Neubauprojekte auf Eis gelegt. Vonovia arbeite noch die Projekte ab, die der Konzern in der Pipeline habe, sagte Buch. In zwei Jahren werde es dann aber einen Einbruch bei der Fertigstellung neuer Wohnungen geben.

"Eine Senkung der Staatsquote an den 5.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter wäre ein zentraler Hebel", sagte der Chef des mit Abstand größten deutschen Immobilienkonzerns. Diese beläuft sich nach seinen Angaben auf rund 37 Prozent. Darin enthalten seien etwa die Mehrwertsteuer, die Grunderwerbsteuer und die Auflagen für soziale Infrastruktur und Parkplätze. Aber auch die Baustandards müssten abgesenkt werden. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) arbeite daran. "Aber das wird Jahre dauern", beklagte Buch: "Wir müssen aber jetzt was tun." "Die Standards und die Staatsquote müssten gesenkt werden, wir brauchen eine stabile Förderung und eine Änderung des Mietrechts", bilanzierte er. "Ist es sinnvoll, dass die Mietpreisbremse vermögende Menschen schützt?", sagte Buch. "Die Mietpreisbremse sollte meines Erachtens diejenigen schützen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen; aber nicht diejenigen, die sich auch teuren Wohnraum leisten können", forderte er. Angesichts der hohen Zinsen sprach sich Buch auch für ein Förderprogramm der KfW aus. Frankreich biete etwa "ein auf den Bau angepasstes Zinsprogramm an". Sei Vorschlag laute: "Die KfW sollte ein Programm auflegen, bei dem man die ersten zwei Jahre zwei Prozent zahlt und diese dann zum Ende der Laufzeit anwachsen", sagte Buch. "Das wäre eine große Hilfe für viele." Wegen des Mangels an Wohnraum gehe er davon aus, "dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der gegenwärtigen Politik massiv steigen wird". In Berlin hätten etwa viele junge Menschen "kaum eine Chance, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu finden".

Bundeskanzler Olaf Scholz und Geywitz hatten Ende September angekündigt, den lahmenden Wohnungsbau mit einem 14-Punkte-Maßnahmenpaket ankurbeln zu wollen. Der rasante Zinsanstieg und gestiegene Materialpreise machen der Immobilienwirtschaft und der Baubranche schwer zu schaffen. Einige Projektentwickler sind bereits in die Insolvenz gegangen. Das Ziel der Regierung, dass 400.000 neue Wohnungen im Jahr gebaut werden, ist in weiter Ferne gerückt.

