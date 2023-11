Vonovia-Chef sieht nach Milliarden-Verkäufen keine Kapitalerhöhung

Düsseldorf (Reuters) - Vonovia-Chef Rolf Buch sieht die Wahrscheinlichkeit einer Kapitalerhöhung bei dem von Milliarden-Schulden belasteten Bochumer Konzern angesichts der jüngsten Verkäufe von Immobilien-Paketen als geringer an.

"Dadurch, dass wir jetzt wieder im Korridor sind (...) wird die Kapitalerhöhung immer unwahrscheinlicher", sagte Buch am Freiag in einer Telefonkonferenz mit Blick auf den Verschuldungsgrad (LTV), der nach milliardenschwerden Transaktionen per Ende September bei 45,0 Prozent und damit innerhalb des Zielkorridors des Unternehmens von 40 bis 45 Prozent lag. "Deshalb machen wir ja die ganze Übung - um halt eben gerade keine Kapitalerhöhung zu machen." Diese Frage werde sich zudem "in absehbarer Zeit erübrigt haben", betonte Buch.

Vonovia erzielte in diesem Jahr durch Verkäufe und Kapital von Joint-Venture-Partnern bereits rund 3,7 Milliarden Euro Verkaufserlöse für den Schuldenabbau, davon seit August rund 1,7 Milliarden Euro. Buch will sich von weiteren Immobilien-Paketen trennen.

