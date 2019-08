Vonovia plant keine Mieterhöhungen in Berlin vor Mietdeckel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Wohnkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) hat in Berlin keine Mieterhöhungen geplant. Vor dem Eintritt des geplanten Mietdeckels wolle Vonovia nicht mehr Geld von den Bewohnern in der Hauptstadt verlangen, sagte Chef Rolf Buch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe).

Der Dax (DAX 30)-Konzern hätte nach dem jüngst vorgelegten Mietspiegel die Möglichkeit, die Mieten in seinen 40 000 Wohnungen in Berlin um durchschnittlich 5 Prozent anzuheben, zitiert die FAZ Buch. Das wolle Vonovia nicht tun, "weil wir die extrem angespannte und emotionale Situation nicht weiter anheizen wollen".

Der Berliner Senat plant, die Wohnungsmieten für fünf Jahre einzufrieren. Der Gesetzesentwurf soll bis Oktober vorgelegt werden, das Gesetz Anfang 2020 in Kraft treten./fba