Vonovia platziert auf 850 Millionen Euro aufgestockte Wandelanleihen

DOW JONES--Vonovia hat Wandelanleihen über 850 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Ursprünglich hatte der DAX-Konzern ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro angepeilt. Wie bekannt werden die Wandelanleihen am 30. Juni 2031 fällig und werden in neue oder bestehende Aktien wandelbar sein oder können in bar zurückgezahlt werden. Den Nettoerlös will der Immobilienkonzern für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwenden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)