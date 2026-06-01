Vonovia SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:03 Uhr um 0,8 Prozent auf 21,26 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 61,34 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 268 121 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 8,2 Prozent nach. Die Vonovia SE-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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