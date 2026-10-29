Vonovia SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:48 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 15,75 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 46,08 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 877 422 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 32,0 Prozent ein. Am 04.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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