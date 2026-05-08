Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Die Vonovia SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Thomas Rothäusler attestierte dem Immobilienkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein verhaltenes erstes Quartal mit einer schwächeren operativen Entwicklung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Vonovia SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 14:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 22,36 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 11,81 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 263 143 Vonovia SE-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 8,9 Prozent zurück. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Vonovia SE am 05.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.