Vonovia SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 36,60 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresbericht und der Ausblick des Immobilienunternehmens seien ohne Überraschungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch der Aktie in den vergangenen Wochen sei nicht fundamental begründet, sondern geopolitischen Themen und deren Implikationen auf das Zinsniveau geschuldet. Er vertritt weiterhin die Meinung, dass die negative Korrelation der Aktie mit dem Zinsniveau auf Dauer nicht erhalten bleibt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie musste um 16:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 21,37 EUR abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5 640 896 Vonovia SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 12,9 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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