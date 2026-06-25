Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Aktie im Blick
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25.06.2026 09:33:06
Vonovia SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 26 angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt Vonovia zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:16 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 21,07 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 288 028 Vonovia SE-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 9,0 Prozent ein. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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