Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Jonathan Kownator das Vonovia SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 37,00 auf 36,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 24,19 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 51,30 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 800 498 Vonovia SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 1,4 Prozent. Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.