Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Vonovia SE-Aktie am Tag der Analyse

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:51 Uhr verlor das Papier 5,3 Prozent auf 20,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 58,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 976 791 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 17,3 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Vonovia SE am 07.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT

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