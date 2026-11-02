Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Aktie bewertet 02.11.2026 14:52:49

Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Vonovia SE-Aktie aus.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,40 auf 18,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der neue Ausblick des Immobilienkonzerns rücke die Balance zwischen Wachstum, Ausschüttungen und Schuldenabbau stärker in den Fokus, schrieb Jonathan Kownator am Freitagabend in seinem Resümee der Neunmonatszahlen. Das Risiko der Vergesellschaftung von Wohnungen in Berlin bleibe präsent.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Das Papier von Vonovia SE konnte um 14:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 16,24 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 687 642 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 29,9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vonovia SE

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29.10.26 Vonovia Buy UBS AG
29.10.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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