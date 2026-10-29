Vonovia SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Wohnimmobilienkonzern vorsichtiger werde, sei den höheren Zinsen und dem damit anspruchsvoller gewordenen Finanzierungs- und Transaktionsumfeld geschuldet, schrieb Charles Boissier am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies auf den nach unten angepassten Ausblick für 2026, erste Signale für 2027 sowie die gesenkten Ziele für 2028.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,4 Prozent auf 15,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 46,03 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 4 817 718 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 32,0 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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