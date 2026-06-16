Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Experten-Analyse
|
16.06.2026 12:04:47
Vonovia SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 34,30 auf 34,20 Euro leicht gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an aktuelle Marktdaten und die Nachrichtenlage an. Der operative Trend sei positiv. Die Wahl des Berliner Senats im September sorge derweil mit einem wohl knappen Rennen für Verunsicherung. Kownator hob zudem hervor, dass sich die Aktie von ihrer üblicherweise negativen Korrelation mit der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zuletzt klar abgekoppelt habe.
Aktienauswertung: Die Vonovia SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie um 11:42 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,76 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 64,74 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 456 570 Vonovia SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 10,4 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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