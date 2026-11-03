Vonovia SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Neil Green, der das Vonovia SE-Papier näher betrachtet hat.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:13 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 16,52 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 251 811 Vonovia SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 28,7 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 04.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.