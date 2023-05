Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentierte Quartalsergebnisse

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stellte am 04.05.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,470 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at