Vonovia SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vonovia SE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,68 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,64 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at