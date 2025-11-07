Vonovia SE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vonovia SE präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,72 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at