Vonovia SE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vonovia SE hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,03 Prozent auf 1,51 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at